Kahramanmaraş'ta Bir Boya Fabrikasında Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Bir Boya Fabrikasında Patlama

Kahramanmaraş\'ta Bir Boya Fabrikasında Patlama

Kahramanmaraş'ta bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye demir parçaları saçıldı. Patlamanın etkisiyle binlerce kişi sokaklara çıktı ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

23.05.2024 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlayan kazan ve çevresini kopmuş demir parçaları sardı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki Canka kumaş ve boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama geniş bir alanda süpersonik ses etkisi yaptı.

Deprem etkisi oluşturan ses sonrası binlerce kişi sokaklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları enkazdan kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortay açıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası kopan demir parçalarının etrafa saçıldığı görüldü.

Patlamayı duyduğunu ifade eden Kasım Yaşar, "Haberleri izliyordum, ses gelince geldik baktık. Deprem zannettik. Buraya geldiğimizde kazanın patladığını ve 3 kişinin yaralandığını öğrendik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Bir Boya Fabrikasında Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:09 Meksika’da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı
07:26 Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı
23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
08:09 Sette kriz çıktı Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu’ndan ayrıldı Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı
02:07 Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 09:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Bir Boya Fabrikasında Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement