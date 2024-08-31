Kahramanmaraş\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına 120 personel, 1 helikopter, 15 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, saatler süren çalışmaları sonucu orman yangınını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarırken, alanda ufak bir alanda söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ekiplerin, kısa süre içerisinde yangını tamamıyla kontrol altına alması bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ