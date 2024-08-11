Kahramanmaraş'ta çıkan yangınlar söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta iki noktada çıkan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kebap salonunda ve bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde kebap salonunun bacasında yangın çıktı. İşletme çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonramı maddi hasar meydana geldi. Ardından yine Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bu kez İsmetpaşa Mahallesinde konteynerde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak konteynerde maddi hasar oluştu. Polis yangınlarla ilgili inceleme başlattı.