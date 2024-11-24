Kahramanmaraş'ta Fırtına Okul Duvarını Devirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Fırtına Okul Duvarını Devirdi

Fırtına nedeniyle okulun duvarı 4 arabanın üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.

24.11.2024 16:31
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Kahramanmaraş'ta etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış sırasında okula veli toplantısı için gelen vatandaşların otomobillerinin üzerine okulun duvarı devrildi. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Veli toplantısı için okula gelen veli ve öğrencilerin otomobillerini park ettiği esnada okulun duvarı 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda 1 baba ve 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

4 otomobil, meydana gelen olayda kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Fırtına Okul Duvarını Devirdi - Son Dakika

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