Kahramanmaraş'ta İki Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan A.Y. ile yine aynı suçtan 18 yıl hapis cezası bulunan A.E.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ