Kahramanmaraş\'ta İş Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta bir inşaat sahasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir işçinin vücuduna demir saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler saplanan demiri çıkararak yaralıyı hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ