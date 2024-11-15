Kahramanmaraş\'ta Kaçan Sürücü İstinata Çarptı

3.Sayfa

Cimbom tüm kozlarını oynuyor! Bonservisi böyle alınacak

Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü istinat duvarına çarpınca böyle yakalandı

Otomobilin istinat duvarına çarpması ise anbean görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü araç istinat duvarına çarptıktan sonra yakalandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Elbistan'a bağlı Yunus Emre Mahallesi, Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi, Semerkant Caddesinde polis bir otomobil sürücüsünden şüphelenip aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Poliste otomobili kovalamaya başladı. Bir süre sonra otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Kerkük Caddesi'nde istinat duvarına çarptı.

Kazada otomobil sürücü ve yolcu olarak bulunanlar yaralanmadı. Polis ekipleri kovalamaca sonrasında otomobilde bulunan şahısları gözaltına alırken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.