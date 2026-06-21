Kahramanmaraş'ta Kavga: Pompalı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kavga: Pompalı Tüfekle Yaralandı

Kahramanmaraş\'ta Kavga: Pompalı Tüfekle Yaralandı
21.06.2026 08:18
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Kahramanmaraş'ta iki arkadaş arasındaki kavga pompalı tüfekle yaralama ile sonuçlandı.

Kahramanmaraş'ta iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Kavga: Pompalı Tüfekle Yaralandı - Son Dakika

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