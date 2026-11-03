Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan araç köprünün yanından düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan araç köprünün yanından düştü, 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş\'ta kontrolden çıkan araç köprünün yanından düştü, 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta Sır Barajı mevkisindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak köprünün yanından aşağı düştü. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sır Barajı mevkisindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde meydana geldi. E.G. (47) idaresindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprünün yanından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumdaki S.G (68) ve H.G. (73), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın seyir halindeyken köprünün yanından aşağı düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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