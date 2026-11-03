Kahramanmaraş\'ta kontrolden çıkan araç köprünün yanından düştü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sır Barajı mevkisindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde meydana geldi. E.G. (47) idaresindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprünün yanından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumdaki S.G (68) ve H.G. (73), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın seyir halindeyken köprünün yanından aşağı düştüğü anlar yer aldı.