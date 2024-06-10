Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Narlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 19:08
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesine bağlı Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu Narlı mevkiinde meydana geldi. İ.S. (49) sevk ve idaresindeki 46 ZD 887 plakalı Ford marka kamyon, Gaziantep - Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşağa geldiği esnada kavşak içinden yola girmek isteyen S.S. (45) sevk ve idaresindeki 27 Y 1202 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yolcu konumundaki İ.S. (72) hayatını kaybederken, sürücü S.S. (45) ise yaralandı. Yaralı, tedavisi için hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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