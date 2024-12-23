Kahramanmaraş'ta otomobil yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Tekerek mahallesinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.
Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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