Kahramanmaraş'ta Sahte Zeytinyağı ve Deterjan Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta 540 litre sahte zeytinyağı ve 5 ton toz sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde M.Ö.'ye (51) ait iş yerinde sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin adrese yaptığı baskında 5 ton toz sahte deterjan ve 540 litre zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ