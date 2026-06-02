Kahramanmaraş\'ta Şampiyonluk Maçında Kavga

02.06.2026 16:00
Amatör Lig şampiyonu sonrası yaşanan kavgada yaralılar var, güvenlik önlemleri artırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oynanan 2. Amatör Lig şampiyonluk maçının ardından çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay, Türkoğlu İlçe Stadyumu'nda oynanan 2. Amatör Lig şampiyonluk karşılaşmasının ardından yaşandı. Avanoğlu Spor'un Beyoğlu 6 Şubat Spor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin bitiş düdüğü sonrası taraflar arasında gerginlik çıktı. İddiaya göre, sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek futbolcular, teknik heyet ve bazı taraftarların da karıştığı kavgaya dönüştü.

Saha ve tribünlerde yaşanan arbede sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişilere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

