Kahramanmaraş\'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, silah kaçakçılığına yönelik Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kalem tabanca, 215 tabanca fişeği, 18 şarjör, 6 silah parçası, 4 bıçak, 5 kurusıkı tabanca, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden O.T ve D.K. sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakılırken, H.A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı, E.Ç, A.T. ve M.G. ise tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ