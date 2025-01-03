Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet içinde çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki Hüdayi Fakıoğlu ve 25 yaşındaki H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hüdayi Fakıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı H.Ç'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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