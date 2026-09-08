Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iki kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iki kadın hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir kuaföre lavabo kullanmak için giren M.Ç., çıkışta kuaför önünde oturan D.Ç. ve H.P.'ye ateş açtı. İki kadın yaralanırken saldırgan kaçtı ve polis ekipleri M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir kuaför önünde oturan kadın, kuaförün lavabosunu kullanan başka bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. M.Ç. isimli kadın kuaföre lavaboyu kullanmak için girdi. M.Ç. çıkışta kuaförün önünde oturan D.Ç. ve H.P. isimli iki kadına silahla ateş açtı. Saldırgan kadın olay yerinden kaçarken, iki kadın yaralandı. Silah seslerinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kuaförden çıkan M.Ç.'nin D.Ç. ve H.P.'nin oturduğu masaya yönelik göğsünden çıkardığı silahla kadınlara ateş ettiği görüldü. Daha sonra saldırgan kadın olay yerinden koşarak kaçtı.

Polis ekipleri, saldırgan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Kuaför, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan iki kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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