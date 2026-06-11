Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz şekilde avlandıkları belirlenen 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Denetimlerde 5 adet kınalı keklik ile 3 adet keklik yakalama tuzağı ele geçirilerek el konuldu. Ekipler tarafından koruma altına alınan canlı kekliklerin rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Usulsüz Avcılara Ceza - Son Dakika
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