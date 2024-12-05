Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik il merkezinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda U.K., O.K., A.K., İ.G., M.D., H.M. ve A.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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