Kahramanmaraş\'ta Yıkımda Facia: Operatör Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında bir anda çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki hasarlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 katlı eski hasarlı yurtta kontrollü yıkım çalışması yapılırken bina çöktü. Göcükte iş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı. Operatörün kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ