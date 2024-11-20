Kahramanmaraş'ta Yunus Polisine Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Yunus Polisine Çarpan Araç Kaçtı

Yunus polislerine çarpan otomobil kaçarken, 2 polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

20.11.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki yunus polislerine otomobil çarpıp kaçtı. Kazada 2 polis yaralanırken, kaçan 2 şahıs kısa sürede yakalandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 ABZ 281 Mazda marka otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Yunus polislerinin kullandığı motora ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı iki polis memuru Yörük Selim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazaya neden olan otomobil olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde bulundu. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri kaçan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, Otomobil, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Yunus Polisine Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 İzmir’de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 00:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yunus Polisine Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.