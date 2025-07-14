Kahta\'da Kadın Gölete Düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'ne düşen bir kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybederek suya düşen kadını fark eden vatandaşlar hemen müdahale etti. Gölete girerek kadını sudan çıkaran vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN