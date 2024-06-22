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Kahvaltı sofrasında başından tabancayla vurulan şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi başından tabanca ile vuruldu. Aile üyelerinin kahvaltı için bir araya geldiği iddia edilirken olayla ilgili vurulan şahsın kardeşi ve çocuğu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda Suriye uyruklu C.R. ve aile üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. İkametten Evden silah seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise başından tabanca ile vurulan C.R.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R'nin kardeşi M.R. ve 6 yaşındaki oğlu B.R'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.