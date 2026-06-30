Kıraathane önünde cinayet: Sanıklara 18 ve 6 yıl hapis - Son Dakika
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Kıraathane önünde cinayet: Sanıklara 18 ve 6 yıl hapis

30.06.2026 12:22
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Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kardeşler hakkında karar açıklandı.

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kardeşler hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali K.'yi, kasten öldürme suçuna yardım etmekten 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, diğer tutuklu sanık Osman K. ise haksız tahrik hükümleri uygulanarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan iki sanığın karar duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktulün ailesi ve maktul avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ali K., son savunmasında, "Ben hiçbir zaman karşılık vermedim. Kardeşimin maktulü öldüreceğini bilmiyordum. Maktul daha önce bana saldırmıştı. Kardeşim Osman'ın yanında silah olduğunu da bilmiyordum" dedi.

"Ben bunu hak etmedim"

Diğer tutuklu sanık Osman K. ise, "Ben bunu hak etmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Ancak maktul beni gördüğü her yerde saldırıyordu. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasını okudu

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, taraflar arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğunu ancak sanıkların olay yerine önceden hazırlık yaparak gittiklerini, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini kaydetti. Savcı, iki sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali K.'yi, kasten öldürme suçuna yardım etmekten 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına,

diğer tutuklu sanık Osman K. ise haksız tahrik hükümleri uygulanarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay geçmişi

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Kaplan, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathane önünde cinayet: Sanıklara 18 ve 6 yıl hapis - Son Dakika

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