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Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Kahvehane önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kahvehanede otururken dışarı çağrılan kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane içerisinde oturan A.Ö, M.A. tarafından dışarı çağrıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle art arda tetiğe basan M.A, kahvehane önüne çıkan A.Ö'yü silahla vurdu.

Bacağından yaralanan A.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından otomobile binip kaçan M.A'nın yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.