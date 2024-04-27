Kalamış'ta deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu - Son Dakika
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Kalamış'ta deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu

Kadıköy Kalamış açıklarında meydana gelen deniz taksi ve kano çarpışması sonucunda iki kadın yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bir kadının ayağı koptu, diğer kadının ise başından yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

27.04.2024 17:35
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Kalamış'ta deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu

İSTANBUL - Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı. Kanoda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin ayağının koptuğu öğrenildi.

Kaza, Kadıköy Kalamış açıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre denizde seyir halinde olan deniz taksi ile, üzerinde yabancı uyruklu iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yaralanarak denize düştü. Kadınlar, olay yeri yakınında olan bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Kadınlardan birinin ayağı koptu

Kadınlardan birinin çarpmanın etkisiyle ayağının koptuğu, diğer kadının da başından yaralandığı öğrenildi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaralılar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri deniz taksi kaptanını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Arama çalışmalarına katılan Murat Kaya, "Telsizden ihbarlar geldi. Deniz kazası oldu diye. Arkadaşlarımız hızla olay yerine intikal ettiler. Sonra ben de gittim. Bir deniz taksi ile bir kürekçi veya kanoncu çarpışmış. Yaralılar, birinin ayağı kötüydü.Ötekinin de başında bir yara var. Deniz taksisinin kaptanı ve bir yolcu denize atlamış oradan geçen tekneler yardımcı olmuş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalamış'ta deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu - Son Dakika

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