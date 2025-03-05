Kaldırımda yürürken düşüp öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı.
Ankara yolu istikametinde yürüyen Remzi Başaran (60) kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yüzüstü yere düştü. Başını beton zemine çarpan adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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