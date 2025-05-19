Kalp Krizi Geçiren Gemi Personeline Müdahale

Tekirdağ Şarköy açıklarında görev yaptığı tankerde kalp krizi geçiren gemi personeli, jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden CHEM LEADER isimli Türk bayraklı tankerde görev yapan bir personelin kalp krizi geçirdiğine dair ihbar, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştı. İhbarın ardından derhal harekete geçen ekipler, gemi kaptanı ile irtibat kurarak tankerin en yakın liman olan Mürefte Balıkçı Barınağına yönlendirilmesini sağladı.

Saat 23.15'te, 56 yaşındaki S.G. olduğu öğrenilen gemi personeli, Mürefte'de karaya çıkarılarak hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirilen Güngör, kontrol amacıyla Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ