Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Malatya\'ya Sevk Edildi
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Darende'de kalp krizi geçiren 63 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 63 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.H. (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi.

Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Darende'den alınan hasta, Malatya'daki tam teşekküllü hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun hastanede yakından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Acil Durum, 3. Sayfa, Darende, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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