Kalp Krizi Geçiren Şoför 2 Araca Çarparak Durdurabildi

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Araç başında kalp krizi geçirdi, 2 otomobile çarparak durabildi

BURSA - Bursa'da otomobili ile seyir halinde olan yaşlı adam direksiyon başında kalp krizi geçirince 2 otomobile çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 08: 30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı aracıyla seyir halinde olan Osman Soylu (74), direksiyon başında fenalaştı. Kontrolünü kaybeden sürücü önünde bulunan 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye sevk etti. Soylu'nun tedavisi devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.