Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polisi Saygıyla Andılar - Son Dakika
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Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polisi Saygıyla Andılar

Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polisi Saygıyla Andılar

Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Fikret Oğuz için tören düzenlendi.

26.02.2025 14:10
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Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Fikret Oğuz için görev yaptığı Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Dün, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Akın Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fikret Oğuz'un odasında hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fikret Oğuz için bugün görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Eşi ve kızı ayakta durmakta zorlandı

Törene Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü İlker Arsan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, meslektaşları, Fikret Oğuz'un eşi, kızı ve yakınları katıldı. Tören sırasında Oğuz'un eşi ve kızının gözyaşlarına hakim olamadığı ve ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Okunan duaların ardından Fikret Oğuz'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya doğru yola çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polisi Saygıyla Andılar - Son Dakika

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