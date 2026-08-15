Kamelyada Kavga: Kadınlar Arasında Saç Başa Çatışma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mahallede kamelyada oturan 2 kadın arasında çıkan tartışma saç başa kavgaya dönüştü. Kadınlar, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak'ta bulunan kamelyada oturan 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çevredeki komşuların müdahalesine rağmen kadınların tartışması saç başa kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kadınlar, yerde yuvarlanırken, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden kavga etmeyi sürdürdü. Vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.