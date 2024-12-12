Kamyon Çocuk Sürükledi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kamyon Çocuk Sürükledi, Hayatını Kaybetti

Kamyon Çocuk Sürükledi, Hayatını Kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 8. sınıf öğrencisi öldü.

12.12.2024 18:38
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Van'ın Tuşba ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke TOKİ evlerinin civarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi V.K., isimli çocuğa kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Sinir krizi geçiren V.K.'nin yakınlarını olay yerine toplanan vatandaşlar ve polis ekipleri tarafı dan sakinleştirdi. Sürücüsünün kaza sonrası kamyonunu olay yerinde bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamyon Çocuk Sürükledi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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