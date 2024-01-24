 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti. 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikanın deposuna geri manevra yaparken kamyon kasası ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
24.01.2024 - 19:08,  Güncelleme: 19:09
Abone Ol

Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Adana'dan babası D.T. ile birlikte bir fabrikaya ürün getiren M.T. (12), babasının fabrikanın deposuna geri manevra yaptığı sırada kamyon kasası ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunurken, M.T.'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement