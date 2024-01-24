Kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyon ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Adana'dan babası D.T. ile birlikte bir fabrikaya ürün getiren M.T. (12), babasının fabrikanın deposuna geri manevra yaptığı sırada kamyon kasası ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunurken, M.T.'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.