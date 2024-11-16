Kamyon Zeytin Bahçesine Devrildi: 1 Yaralı

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü kamyonun zeytin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli'nin Hacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.(22) sevk ve idaresindeki 06 ENA 833 plakalı toprak yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA