Kamyondan Molozlar Yola Döküldü - Son Dakika
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Kamyondan Molozlar Yola Döküldü

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Hatay'da hafriyat kamyonunun kapağı açılınca yola moloz döküldü, kazalar önlendi.

17.11.2024 09:27
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Kapak açılınca hafriyat kamyonundaki molozlar yola döküldü...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonundan kapağın açılması sonucu yola molozun döküldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Antakya çevreyolu Ekinci Mahallesi kavşağı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyirde halde olan hafriyat kamyonunun arka kapağının açılmasıyla yola moloz döküldü. Yolu kaplayan molozların döküldüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Molozun döküldüğü esnada kısa mesafede bir aracın bulunmamasıysa olası bir kazanın önüne geçti. Kaldırımda bulunan 2 vatandaşa moloz parçalarının isabet ettiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Yola saçılan molozlar, kamyon sürücüsü ve ekipler tarafından toplandı.

"Kamyondan moloz yığınları ve büyük taşlar döküldü"

Kamyonun molozu dökerek ilerlediğini ifade eden vatandaş Sergen Bağdadi, "Burası Ekinci kavşağında oldu. Kamyonlar sürekli burada bu şekilde tavırlar sergiliyor. Kamyonlar üzerlerini kapatmadan o şekilde geçiyorlar. Kamyondan moloz yığınları ve büyük taşlar döküldü. Bu moloz yığınları kazalara sebebiyet veriyorlar. Yetkililerden kamyonların kapanmasında daha dikkatli olmasını istiyoruz. Kamyonlar çok büyük tehlike saçıyorlar. Burada dökülen taşlar dükkanın camını çatlattı. Dökülen taşlar araçlara sekiyor. Yetkililer kamyonlara karşı biraz daha sıkı davransınlar. Kamyonların üzerlerini örtmeleri gerekiyor. Hız limitlerine hiçbir şekilde uymuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kamyondan Molozlar Yola Döküldü
Kaynak: İHA

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