Kamyonet Çukura Düştü, Forklift ile Kurtarıldı

Sultangazi'de malzeme taşınan kamyonet, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan kanalizasyon çalışmasının ardından dökülen asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kamyonet olay yerine çağırılan forklift ile düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emin Kabak yönetimindeki 34 ND 4552 plakalı malzeme taşınan kamyonet, İSKİ tarafından kısa süre önce yapılan kanalizasyon çalışmasının ardından dökülen asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, arka tekerleği çukura saplanan kamyoneti kurmak için çalışma başlatıldı. Çökme sonrası hafifçe yan yatan kamyonet, olay yerine çağrılan bir forklift yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

"Burada çocuklar olabilirdi"

Olayın şokunu yaşayan kamyonet sürücüsü Emin Kabak, "Buradan geçerken arabayla, aniden hiçbir şey yokken birden battık. Hani burada çocuk da olabilirdi, Araç aniden yan da yatabilirdi" dedi. Kabak, arkadaşlarını arayarak forklift temin ettiklerini ve bu şekilde aracı kurtardıklarını belirtti.

Sık sık bu güzergahı kullandıklarını belirten Oktay Yılmaz ise, "Araç çökme yapıyor, çocuklar oynuyor veya araç üstüne de düşebilir. Farklı kazalar da olabilir ama bununla bir zahmet ilgilensinler" ifadelerini kullandı.

Kamyonetin kurtarılmasının ardından, vatandaşlar başka bir kazanın yaşanmaması için çökmenin meydana geldiği alanı taş ve tahta parçalarıyla çevirerek önlem aldı. - İSTANBUL