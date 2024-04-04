Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü
KONYA - Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kamyonetin önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınları Ankara Aksaray Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametinden Aksaray yönüne gitmekte olan sürücüsünün ismi alınamayan 47 ADF 254 plakalı tır dorsesine aynı istikamete gitmekte olan sürücüsünün ismi alınmayan 35 AB 6706 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonet sürücüsü çarpma anında yola fırlayarak hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kara yolu kazanın ardından bir süre trafiğe kapandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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