Kamyonetin çarptığı şahıs ağır yaralandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K.'ya H.K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Ş.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonette polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamyonet Yayaya Çarptı, Ağır Yaralı - Son Dakika
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