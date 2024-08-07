Kamyonetten düşen malzemeyi almak için geri giderken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kamyonetten düşen malzemeyi almak için geri giderken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kamyonetin kasasından düşen kulübe nedeniyle geri geri giden kamyonete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasında kaydedildi.

07.08.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyonetten düşen malzemeyi almak için geri giderken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonetin geri geldiğini fark etmeyen otomobil ok gibi saplandı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da cinayet gibi kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'da kamyonetin kasasından düşen kulübe faciaya neden oldu. Kulübeyi almak için sol şeritte geri geri giden kamyonete çarpan ve hurdaya dönen araç sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa A. yönetiminde ki 07 BKY 59 plakalı kamyonetin kasasında bulunan kulübe şeklindeki yapı bilinmeyen bir nedenle kasadan yolun kenarına düştü. Kamyonet sürücüsü Mustafa A. yolun sol şeridinde durarak kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı. Bu sırada aynı şeritten gelmekte olan Esra Sümer idaresinde ki 34 GLK 155 plakalı Fiat marka otomobil kamyonete büyük bir hızla arkadan çarptı.

Araç hurdaya döndü

Çarpmanın şiddetiyle iki araçta yol ortasındaki refüje düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ve petrol çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye polis ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Mustafa A. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen 34 GLK 155 plakalı araçta bulunan Esra Sümer ise olay yerinde hayatını kaybetti. Uzun süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiğine açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Esra Sümer'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Sümer'in eşini yakınları teselli etti. Özel bir firmada muhasebe görevlisi olarak çalışan Esra Sümer'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin en sol şeritte durarak geri geri gitmesi ve bu sırada arkadan gelen kamyonete çarpması ve iki aracında yol refüje düşmesi yer aldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonetten düşen malzemeyi almak için geri giderken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 TBB’den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
07:50 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak
07:28 İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 20:42:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonetten düşen malzemeyi almak için geri giderken faciaya sebep oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement