Kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da belediye meclis üyesinin kullandığı kamyon ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13.04.2025 18:38  Güncelleme: 18:53
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Antalya'da belediye meclis üyesinin kullandığı kamyon ile çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberi ile yıkılan aile gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesi Güvelyurt Mahallesi 26203. Sokak ile Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 07 GH 802 plakalı kamyon, 16 yaşındaki Fehmi Ölmez'in kullandığı 07 BIB 811 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genci ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Fehmi Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü S.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gencin cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü belediye meclis üyesi çıktı

16 yaşındaki gencin ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, Fehmi Ölmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Öte yandan motosikletli gencin ölümüne sebep olan kazada kamyonu kullanan sürücü S. E.'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi. S.E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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