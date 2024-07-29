Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.07.2024 20:52
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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü araçta bulunan diğer 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas- Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan E.Ö. yönetimindeki 26 E 1421 plakalı Ford marka kamyon, Direkli istikametinden gelerek kavşağa giren H.Ö. yönetimindeki 34 PB 8324 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan sürücü H.Ö., E.Ö. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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