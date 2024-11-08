Kamyonun Altındaki Motosiklet Sürücüsü Kurtuldu

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Hafriyat kamyonunun altında kalan motosikleti aracın altında yürüyerek çıktı: O anlar kamerada

Vatandaş Taha Yeşil: " Motosiklet sürücüsü kamyonun altındaki dingilin arasında sıkışmıştı, tekerleklere gelmemesi büyük şanstı"

HATAY - Hatay'da seyir halde ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen motosikletliyi altına aldı. Kaza sonrası hafif yaralanan motosiklet sürücüsü kendi imkanlarıyla aracın altından çıkarak yürüdü, o anlarsa kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen motosiklet, metrelerce sürüklendi ve sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazada aracın altında kalan motosiklet sürücüsünün kamyonun altından kendi imkanlarıyla çıktığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı"

Kazayı gören vatandaş Taha Yeşil, "Kaza her zamanki bilinçsizlikten oluyor. Motosiklet giderken kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsüne hiçbir şey olmadı. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu cadde her gün bir trafik kazası oluyor. Hafriyat kamyonu motosikleti metrelerce sürükledi. Kazayı gördüğümüzde hemen koştuk ve 112'yi aradık. Motosiklet sürücüsünde hiçbir şey yoktu. Motosiklet sürücüsü kamyonun altındaki dingilin arasında sıkışmıştı. Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü" ifadelerini kullandı.