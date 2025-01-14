Kamyonun Çarptığı Polis Memuru Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kamyonun Çarptığı Polis Memuru Ağır Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken kamyonun çarptığı polis memuru, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yaralanan diğer kişilere de müdahale edildi.

14.01.2025 01:56  Güncelleme: 02:04
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Kamyonun çarptığı polis memuru, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Trafik kazasına müdahale ederken kamyonun çarptığı polis memuru ağır yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazasına müdahale ederken kamyonun çarpması neticesinde ağır yaralanan polis memuru, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca- Zile karayolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. idaresindeki 06 GE 897 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile Asuman A. ve Hilal A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi Erdal Baydar'a yolda güvenlik önlemi aldığı sırada, F.K. yönetimindeki 34 HLA 026 plakalı Mercedes marka kamyon çarptı. Kamyonun yaklaşık 20 metre sürüklediği polis memuru yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal Baydar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaca Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Cem Daharlı yaralı memurun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastanede ilk tedavisi yapılan Erdal Baydar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis memuru Baydar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kamyonun Çarptığı Polis Memuru Ağır Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamyonun Çarptığı Polis Memuru Ağır Yaralı - Son Dakika

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