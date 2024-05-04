Kanada'da Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kanada'da Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişi gözaltına alındı

Kanada'da ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kanada polisi, Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Hindistan hükümetiyle bağlantıları araştırılıyor.

04.05.2024 12:10
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Kanada'da ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kanada polisinden yapılan açıklamada, Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şahısların Hindistan hükümetiyle bağlarının olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

İsimleri Kamalpreet Singh (28), Karanpreet Singh (22) ve Karan Brar (22) olarak açıklanan şüphelilerin birinci derece cinayet ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı; birinin şoför, birinin gözcü, diğerinin de tetikçi olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Hindistan'daki Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri ve aynı zamanda Kanada vatandaşı olan 45 yaşındaki Nijjar, geçtiğimiz yıl 18 Haziran'da Kanada'nın British Colombia eyaletine bağlı Vancouver kentinin büyük bir Sih nüfusuna sahip banliyösü Surrey'deki bir Sih tapınağının önünde maskeli kişilerce aracında öldürülmüştü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Eylül ayında yaptığı konuşmada, Kanada vatandaşı Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hindistan devletinin olabileceğini ifade etmesiyle iki ülke arasında diplomatik kriz patlak vermişti. Ottawa yönetimi Hindistanlı diplomat Pavan Kumar Rai'yi sınır dışı etmiş, Kanada Başbakanı Trudeau'nun iddialarını reddeden Hindistan yönetimi de üst düzey Kanadalı bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. Hindistan daha sonra Kanada vatandaşlarına vize işlemlerini askıya almıştı. İki ülke arasında başlayan diplomatik krizde Kanada daha sonra Hindistan'dan 41 diplomatını geri çekmişti.

Hindistan'dan bağımsız bir Sih vatanı olarak Halistan'ın kurulması için faaliyet yürüten Nijjar, daha önce Hindistan'da terörist listesine eklenmişti. Nijjar ayrıca 2022'de Hindistan'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranıyordu.

Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), 1987 yılından bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik misyonlara gerçekleştirdiği saldırılarla biliniyor. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanada'da Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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