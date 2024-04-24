Kanada'da seyir halindeki tren alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kanada'da seyir halindeki tren alevlere teslim oldu

Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 1 saat 20 dakika içinde söndürüldü ancak demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, tren ve binadaki toplam hasar 35 bin dolar olarak açıklandı. Yangının nedeni ise soruşturuluyor.

24.04.2024 10:38
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Kanada'da seyir halindeki treni alevler sardı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. Pazar günü meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. London İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğu belirtildi. Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - ONTARİO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanada'da seyir halindeki tren alevlere teslim oldu - Son Dakika

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