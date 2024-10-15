Kanada, Hintli Diplomatlardan 6'sını Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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Kanada, Hintli Diplomatlardan 6'sını Sınır Dışı Etti

Nijjar'ın ölümüyle ilgili şüpheli 6 Hintli diplomat sınır dışı edildi. Trudeau, Hindistan'a sert tepki verdi.

15.10.2024 02:01
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Kanada Dışişleri Bakanlığı, ayrılıkçı bir Sih liderin ülkede öldürülmesinde rol oynadığından şüphelenilen 6 üst düzey Hintli diplomat ve konsolosluk yetkilisinin sınır dışı edilmesine karar verdi.

Ayrılıkçı Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanada hükümetinden konuyla ilgili yeni hamle geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı, Niijar'ın öldürülmesinde rol oynadığından şüphelenilen 6 üst düzey Hintli diplomat ve konsolosluk yetkilisinin sınır dışı edilmesine karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kişileri sınır dışı etme kararı büyük bir dikkatle ve Kanada polisinin 6 kişiyi Nijjar soruşturmasının şüphelisi olarak tanımlayan geniş, açık ve somut kanıtlar toplamasından sonra alındı" denildi.

"Hindistan hata yapıyor"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Kanada'daki "suç eylemlerini" destekleyerek "gerçek bir hata yaptığını" ve Hindistan hükümetinin son bulgulara göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. "Kanada polisi tarafından gün ışığına çıkarılan kanıtlar görmezden gelinemez" diyen Trudeau, "Kanıtlar tek bir sonuca götürüyor. Kanada'nın kamu güvenliği için tehdit oluşturmaya devam eden suç faaliyetlerini engellemek gerekiyor. İşte bu nedenle harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Kanada polisi: "Önemli miktarda kanıta sahibiz"

Kanada polisinden yapılan açıklamada ise, Hintli diplomatların şüpheli yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çekilerek, "Elimizde, Kanadalıların ve Kanada'da yaşayan bireylerin emniyet ve güvenliğini tehdit eden ve Hindistan hükümeti ajanları tarafından organize edilen suç faaliyetlerinin genişliği ve derinliği hakkında önemli miktarda kanıt bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Şüpheli şekilde öldürülmüştü

Ayrılıkçı Sih lider Hardeep Singh Nijjar geçen yılın haziran ayında Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki bir tapınağın bahçesinde ölü bulunmuştu. Niijar'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olduğuna dair "inandırıcı iddialar" bulunduğunu açıklamıştı. Hindistan hükümeti ise ajanlarının Nijjar cinsiyetine karıştığına dair suçlamaları reddetmişti. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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