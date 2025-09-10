Kanal V\'ye kayyum atandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve iş insanlarının olduğu belirtiliyor.

KANAL V'YE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı. Mehmet Okan Kaya'nın sahibi olduğu Kanal V, 20 Aralık 1992'de yayın hayatına başlamıştı.