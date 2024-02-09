Kanepeler arasına gümrük kaçağı sigara gizlediler: 9 Bin 690 paket sigara Bulgar gümrüğüne takıldı - Son Dakika
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Kanepeler arasına gümrük kaçağı sigara gizlediler: 9 Bin 690 paket sigara Bulgar gümrüğüne takıldı

Kanepeler arasına gümrük kaçağı sigara gizlediler: 9 Bin 690 paket sigara Bulgar gümrüğüne takıldı

Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'den çıkış yaparak Bulgaristan'a giden 2 kamyon ve bir tırda toplam 9 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonlarda ve tırda yapılan detaylı incelemelerde, kanepelerin altına saklanmış 7 bin 760 kutu sigara bulundu. Gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan sigara taşımaya çalışan sürücülere karşı idari ihlal para cezası ve soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:43
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Kanepeler arasına gümrük kaçağı sigara gizlediler: 9 Bin 690 paket sigara Bulgar gümrüğüne takıldı

EDİRNE - Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrüğüne giren 2 kamyon ve bir tırda toplam 9 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye'den Fransa'ya mobilya taşıyan Türk şoförün kullandığı TR plakalı bir kamyonda yapılan detaylı incelemede, iki kanepe ve beş dolabın döşemelerinin altına saklan 7 bin 760 kutu sigara bulundu.

Yine Türkiye'den Almanya'ya eşya taşıyan tırda yapılan incelemede kaçak sigara ele geçirildi. Tırın ön kısmında 2 bin 170 kutu sigara yakalandı.

Yapılan yakalamalar ile ilgili gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan devlet sınırından özel tüketim malları sigara taşımaya çalışan sürücülere karşı Bulgaristan Gümrük Kanunu çerçevesinde idari ihlal para cezası ve Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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