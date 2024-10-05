Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim - Son Dakika
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Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim

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Kanıt dizisiyle sevilen Oyuncu Engin Benli, Oyuncu Engin Benli Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programına konuk oldu. Abla ve babasını zamansız kaybettiğini söylenen Benli, '' Ablamı kanserden, 23 yaşımda da babamı trafik kazansında kaybettim. Çok isyankardım, melankolik oluyordum'' ifadelerini kullandı.

05.10.2024 11:00  Güncelleme: 11:10
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Oyuncu Engin Benli Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programında Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Benli, ablasını kanser yüzünden, babasını ise trafik kazansında kaybettiğini anlattı.

"ABLAMI KANSER YÜZÜNDEN, BABAMI İSE TRAFİK KAZANSINDA KAYBETTİM"

"Maalesef ablamı kaybettik. Kanserden kaybettik, biraz ihmalkarlıkta oldu. Ablam kanser olduğunu bizden gizledi. Biz son 1 ayda fark ettik. Hastalığının 4. Evresinden sonra bize söylüyor. Annem fark ediyor ablamın durumunu. Doktor bize, 'Ablanız gidiyor, çok bir ömrü kalmadı' dedi. Biz de şok olduk. Yeğenim annemle birlikte yaşıyor. Ben de ara sıra İzmir'e gidiyorum. Şeyi fark ettim, o kadar şey yaşamışım ki ben 23 yaşında da babamı trafik kazasında kaybettim. Çok fazla takıyordum artık kabul ettim ya da affettim bilmiyorum. Çok isyankardım. Saçma sapan sinirleniyordum, melankolik oluyordum. Çünkü düşünsene evin erkeği olarak babanı bir tek sen görebiliyorsun o esnada bilirkişi olarak babanı soruyorlar. Bana Kanıt dizisinde bir sürü ceset görüp etkilendiğimi soruyorlardı fakat onun makyaj olduğunu biliyorum ben ama gerçek cesetle karşılaşınca çok başka bir şey oluyor hele ki o senin çok yakınınsa babansa aklından çıkaramıyorsun" dedi.

Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim

Engin Benli, 3-sayfa, Magazin, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim - Son Dakika

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