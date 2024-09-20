Kanlı Akraba Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kanlı Akraba Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da aile içindeki alacak verecek meselesi bıçaklı kavgaya dönüşerek 2 can aldı, 4 kişi yaralandı.

20.09.2024 00:02
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Aile arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 ölü 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da, akrabalar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam 18: 00 sıralarında Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık işi yapan ve birbirleri ile akraba olan iki aile arasında haksız satış yapıldığı gerekçesiyle kavgalar çıkmaya başladı. Taraflardan biri, diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen taraf polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında tekrar kavga çıktı. Birbirlerine bıçakla saldıran aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye nakledildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca ile yeğeni toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Birbirleriyle daha önce kavga etmişler"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Ramazan Güner: "Akrabalar arasında çıkmış kavga. Aralarında ekmek satışlarının fazlalığından dolayı husumet varmış. Fırın işiyle ilgileniyorlarmış. Orada ürettiklerini satıyorlarmış. Birbirleriyle daha önce kavga etmişler. Bunun üzerine taraflardan biri, karşı tarafı ölümle tehdit etmiş. Diğer tarafta 'sizi polise şikayet edeceğiz' demiş. Birbirleriyle karşılaştıklarında da bu sebepten dolayı kavga etmişler. Birbirlerine bıçakla saldırmışlar. Kavgada önce bir kişi ölmüş, ardından da ölen kişinin oğlu, kuzenini bıçaklayarak öldürmüş. Etrafta da ayıran kimse olmayınca olay büyümüş. İki kişi ölmüş, üç - dört kişi de yaralanmış. Kargaşa bir saate yakın sürmüş. Ardından güvenlik güçleri olaya müdahale etmiş. 5 kişi de gözaltına alınmış ama sayının daha da artacağını söylüyorlar. Ölenler amca ve yeğeni idi, aynı apartmanda yaşıyorlardı" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Kavga, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanlı Akraba Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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